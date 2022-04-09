تفكيك شبكة إجرامية تمتهن الحِرابة والسطو المسلح في طرابلس￼

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تفكيك شبكة إجرامية في العاصمة طرابلس، تمتهن الحِرابة والسطو المسلح.

وبحسب ما أفادت الوزارة في بلاغ اليوم السبت، فإنه بعد عملية رصد وتتبع قامت بها قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي منظم يمتهن الحِرابة والسطو المسلح واقتحام المنازل وترويع الأهالي في عديد من المناطق بمحيط طرابلس، وكان آخرها بطريق المطار ليتركوا خلفهم أثر مكن القوة من ملاحقة الجناة من خلاله والقبض على شخصين من هذا التشكيل، وضبط المركبة التي استخدموها في اقتحام المنزل وكذلك ضبط المركبة التي سرقوها.

وفي ذات الوقت تم التواصل مع مراكز الشرطة بمديريات الأمن (طرابلس – تاجوراء – قصر بن غشير – الجفارة) لتجميع البلاغات المسجلة ومحاضر الشرطة والتواصل مع المواطنين وأرباب الأسر للتعرف على الجناة.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بـ43 عملية سطو مسلح واقتحام 7 منازل.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم واحيلوا للنيابة العامة ولازالت عمليات البحث والتحري جارية لضبط باقي المتهمين.