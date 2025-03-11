تفكيك شبكة دولية لـ«ترويج المخدرات» بين تونس وأوروبا

أعلنت تونس، أنها “تمكنت من تفكيك شبكة دولية تروج المواد المخدرة بين تونس وأوروبا”.

وقالت “الإدارة العامة للحرس الوطني” في تونس، إن “الإدارة الفرعية للاستعلام والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث وإثر متابعة مستمرة، تمكنت من ضبط 3 عناصر خطيرة بجهة “البحيرة 1″ بولاية تونس”.

وأفادت بأنه “تم نصب كمين محكم أسفر عن إيقافهم في حالة تلبّس وإدراج عنصر رابع في التفتيش، وأسفرت العملية عن حجز 1024 طابعا كرتونيا، أثبتت التحاليل العلمية للمخابر المختصة أنها تحتوي بالفعل على مواد مخدرة”.

وأشارت الإدارة العامة، “إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات في تونس. في إطار المجهودات المتواصلة لإدارة الاستعلامات والأبحاث لمكافحة الجريمة… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للحرس الوطني‏ في الاثنين، ١٠ مارس ٢٠٢٥