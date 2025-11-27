تفكيك شبكة لـ«تجارة المخدرات» في الكفرة

نجح جهاز البحث الجنائي فرع الكفرة في الإطاحة بسلسلة من تجار المخدرات بعد تحقيقات وتحريات دقيقة أوصلت إلى المصدر الرئيسي للمواد المخدرة، حيث أحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية.

وبحسب بيان رسمي، تمكنت وحدة التحري والقبض من ضبط شبكة لتجارة المخدرات عبر سلسلة من العمليات الأمنية المتعاقبة، بداية بالقبض على شخص من الجنسية السودانية بحوزته أقراص ترامادول، الذي كشف خلال التحقيق عن مشتبه آخر.

وبعد إعداد كمين محكم، تم القبض على شخص ليبي بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ليعترف بوجود مخزون إضافي في منزله، وعند مداهمة المنزل بعد الحصول على إذن النيابة العامة، عُثر على كمية إضافية من المخدرات، ما قاده للكشف عن مصدر ثالث.

وفي خطوة أخيرة، تم ضبط شخص من الجنسية التشادية متورط في تزويد الشبكة بالمواد المخدرة، ليكتمل بذلك خيط التحقيقات. وأودع جميع المتهمين الحجز القانوني، وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وتشهد ليبيا منذ سنوات تحديات أمنية كبيرة، مما جعل بعض مناطقها معرضة لانتشار المخدرات والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة هذه الظاهرة من خلال عمليات الاستدلال، والكمائن، والمداهمات، لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع.