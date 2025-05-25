تفكيك قذيفة هاون في عين زارة واستمرار التمركزات الأمنية لحفظ الاستقرار بالعاصمة

تلقى مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بلاغًا من الغرفة الرئيسية للجهاز، يفيد بوجود مخلفات حرب داخل قطعة أرض في منطقة عين زارة– القبايلية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، على الفور، تحرك الفريق المختص إلى الموقع وأجرى مسحًا ميدانيًا أسفر عن العثور على قذيفة هاون غير منفجرة عيار (60 مم)، حيث تم تأمينها ونقلها إلى موقع التخزين المخصص تمهيدًا لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التعامل مع مثل هذه المخلفات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، تمركزها في عدد من مناطق العاصمة “التماس”، ضمن الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتعزيزًا لجهود فرض الأمن والاستقرار وحفظ النظام العام.