تفويضات مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس

عُقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزراء التخطيط المُكلف والتعليم العالي والبحث العلمي والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني والفني، ورئيس الأكاديمية الليبية ومدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط.

وخصص الاجتماع “لمتابعة إصدار التفويضات المالية المتعلقة بمكافات أعضاء هيئة التدريس مقابل ساعات التدريس، والإشراف ببرامج الدراسات العليا بالداخل عن العام الجامعي 2023-“2024.

وأفاد القيب، “بأن الأكاديمية وفروعها و13 جامعة أحالت مستنداتها للوزارة، والتي ستعمل مع وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة”.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “منشورا لباقي الجامعات لإحالة المستندات اللازمة قبل نهاية الشهر الجاري”.

كما قدم “مدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني، موقفا عن برامح الدراسات العليا بالكليات التقنية وعددها 10 كليات، والمستحقات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس مقابل التدريس والإشراف”.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لدعم برامج الدراسات العليا بالداخل، ومعالجة مستحقات أعضاء هيئة التدريس مقابل ذلك.