تفوّق على والده.. «كريستيانو جونيور» يسجّل خماسية بمباراة في السعودية

سجل كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خمسة أهداف في مباراة فريقه النصر تحت 15 عاما ضد نادي الاتحاد، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة.

وأظهر كريستيانو جونيور موهبة استثنائية في المباراة التي جرت أمس الخميس، ولم يقتصر دوره على تسجيل الخمسة أهداف فقط، بل ساهم بشكل فعال في بناء الهجمات وصنع الفرص لزملائه.

كانت المباراة مليئة بالإثارة والندية، وشهدت تنافسا قويا بين الفريقين. على الرغم من تقدم النصر بخمسة أهداف، إلا أن الاتحاد استطاع تقليص الفارق إلى هدف وحيد.

يلعب رونالدو الابن مع النصر منذ عام 2023، وفي الموسم الحالي، سجل 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة خاضها بالدوري السعودي.

ويهدف رونالدو الأب إلى أن يصبح شريكا في ملكية النادي السعودي كجزء من شروط عقده الجديد.

ويرتبط مهاجم النصر والبرتغال، البالغ من العمر 39 عاما، بعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز منذ عام 2016. ولديهما ابنتان (ألانا مارتينا وبيلا إيزميرالدا) بالإضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين من أمهات بديلات: (كريستيانو جونيور، وإيفا، وماتيو).

كريستيانو جونيور سجل 5 أهداف اليوم مع فريق النصر تحت 15 عام ضد نادي الاتحاد pic.twitter.com/QCbtLhzBVq — يلا شوت بث مباشر (@o4ymLAjGpAOYbLE) January 23, 2025