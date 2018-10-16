ليبيا

تقارب في وجهات النظر الفرنسية والإيطالية حول الأزمة الليبية

عين ليبيا | نُشر: 16 أكتوبر 2018 - 15:30
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2018 - 12:47
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ليبيا
مؤتمر باليرمو إمتداد لمؤتمر شهر مايو الماضي في باريس والذي جمع الفرقاء الليبيين. [إنترنت]
كشف كل من وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على العمل معاً على أولوية إستعادة السلام والأمن في ليبيا، لمصلحة الشعب الليبي وحقه في تقرير المصير، من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية حسب وصفهما.

حيث جاء ذلك في لقاء جمع الوزيرين في روما، كما أنه جرى عشية مشاركتهما الاثنين في إجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ، والتي من المقرر أن تناقش قضايا الهجرة والاوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

هذا وذكرت الخارجية الإيطالية أن حديث الوزيرين في روما ركز بوجه خاص، على مؤتمر ليبيا المقرر في 12-13 نوفمبر القادم في مدينة باليرمو بإقليم صقلية، وأكد كلاهما على أهمية المؤتمر ووضعه كإمتداد لمؤتمر شهر مايو الماضي في باريس والذي جمع الفرقاء الليبيين بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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