تقارب في وجهات النظر الفرنسية والإيطالية حول الأزمة الليبية

حيث جاء ذلك في لقاء جمع الوزيرين في روما، كما أنه جرى عشية مشاركتهما الاثنين في إجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ، والتي من المقرر أن تناقش قضايا الهجرة والاوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

هذا وذكرت الخارجية الإيطالية أن حديث الوزيرين في روما ركز بوجه خاص، على مؤتمر ليبيا المقرر في 12-13 نوفمبر القادم في مدينة باليرمو بإقليم صقلية، وأكد كلاهما على أهمية المؤتمر ووضعه كإمتداد لمؤتمر شهر مايو الماضي في باريس والذي جمع الفرقاء الليبيين بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.