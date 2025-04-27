تقارير تكشف السبب.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير ميناء رجائي في إيران

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية “عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 18 قتيلاً، وأكثر من 800 مصاب”.

وأشارت التقارير “إلى أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، جنوب إيران، كان نتيجة سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للصواريخ الباليستية”.

وكشفت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، “أن الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، نتج عن “سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص لصواريخ بالستية”.

بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الانفجار الذي هز ميناء “شهيد رجائي” في مدينة بندر عباس الإيرانية يوم أمس قد يكون ناجما عن اشتعال وقود صاروخي صلب.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة أن “بيركلورات الصوديوم”، وهو مكون أساسي في الوقود الصلب للصواريخ، هو المادة التي تسببت في الانفجار”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر متحدثتها الرسمية فاطمة مهاجراني، “أن الانفجار الكبير نتج عن مواد كيميائية كانت مخزنة في الميناء”، وقالت مهاجراني: “الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي لا يزال قيد التحقيق بشكل جاد، وتقوم الجهات المختصة بمتابعة الأسباب وظروف الحادث بدقة.”

كما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن “الحاويات المخزنة في أحد أقسام الميناء، والتي يُحتمل أنها احتوت على مواد كيميائية، هي مصدر الانفجار، لكن تحديد السبب الدقيق يتطلب الانتظار حتى إخماد الحريق بالكامل.”

وشهد ميناء رجائي في بندر عباس، جنوب إيران، انفجارًا ضخمًا أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، ووفقًا للتقارير، ارتفع عدد الضحايا إلى 18 قتيلًا وأكثر من 800 مصاب، كما تسبب الحادث في تدمير مبانٍ وسيارات قريبة، بينما لم يتم تحديد السبب الدقيق للانفجار حتى الآن، وتعمل السلطات الإيرانية على إخماد الحريق والتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، وأورد التلفزيون الرسمي “بأن كل المدارس والمكاتب ستظل مغلقة الاحد في المنطقة التي وقع فيها الانفجار،، وقال مسؤول أجهزة الإسعاف في المحافظة مهرداد حسن زاده إن “المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الاحد”.

وأوضحت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء “أنه جرى تعليق أنشطة الميناء من أجل إخماد الحريق و”يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص أصيبوا أو حتى لقوا حتفهم” وذلك بالنظر إلى أن عدد موظفي الميناء كبير”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية “بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار”.

وتعرضت أجهزة الكمبيوتر في الميناء نفسه لهجوم إلكتروني عام 2020 تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت “أن إسرائيل، العدو الإقليمي للجمهورية الإسلامية، تقف على ما يبدو وراء ذلك ردا على هجوم إلكتروني إيراني سابق”.