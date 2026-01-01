سوريا.. مسؤولون ينظام «الأسد» يجرون محادثات سريّة مع إسرائيل!

نقلت صحف إسرائيلية، استنادًا إلى تقرير قناة “تلفزيون سوريا”، أن كمال الحسن، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية في نظام بشار الأسد، ورجل الأعمال المقرب من عائلة الأسد المعروف باسم “أبو علي خضر”، قاما بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل مطلع ديسمبر، حيث عقدا لقاءات مع مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك.

وأفادت مصادر “تلفزيون سوريا”، استنادًا إلى دبلوماسيين غربيين في لبنان، أن المحادثات ركزت على طلب دعم إسرائيلي لمناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، مع طرح مشروع انفصال الساحل عن دمشق تحت رعاية إسرائيل وبالتعاون مع دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بعد اطلاعها على رسائل ومحادثات بين مسؤولين سابقين في النظام السوري، أنهم يسعون لإعادة فرض نفوذهم في سوريا، بما في ذلك إنشاء شبكة مسلحة من المنفى لبناء مقاومة وتهيئة كيان منفصل على طول الساحل السوري.

وتبرز في هذه التحركات أسماء مثل سهيل الحسن، قائد القوات الخاصة السابق للأسد، الذي لجأ مع الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، وكمال الحسن، إضافة إلى محمد الحسوري قائد سلاح الجو السابق، المتهم بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون عام 2017.

وأظهرت المراسلات أن غياث دلة، قائد اللواء 42 المعروف بـ”قوات الغيث”، يقوم بتوزيع مبالغ شهرية على مقاتلين محتملين وشراء معدات اتصالات فضائية بتوجيه من شبكة رجال الأسد. وتأتي هذه التحركات في ظل أعمال عنف طائفية شهدها الساحل السوري في مارس الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، واستُغلت لتجنيد مقاتلين من الطائفة العلوية.

كما تشير التقارير إلى دعم كمال الحسن لمؤسسة “Western Syria Development” ومقرها بيروت، التي تقدم نفسها كمنظمة إنسانية للأقلية العلوية والمسيحيين والدروز، لكن مصادر متعددة قالت إنها تُستخدم للضغط في واشنطن من أجل تأسيس حماية دولية للساحل وربما تمهيدًا لإنشاء منطقة شبه مستقلة.

وتزامنًا مع ذلك، شهد الساحل السوري تصاعدًا في التوترات، بما في ذلك مظاهرات في مدينة اللاذقية احتجاجًا على انفجار استهدف مسجدًا في حي علوي بحمص يوم 26 ديسمبر، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما دعا رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمنفى إلى فدرالية سياسية للساحل العلوي وحقه في تقرير المصير.