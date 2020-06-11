تقارير: «تيسلا» تُزيح «تويوتا» عن عرش أعلى قيمة سوقية لصناعة السيارات

توقعت تقارير إخبارية بإمكانية أن تتفوق شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا” في قيمتها على شركة “تويوتا” لصناعة السيارات، وذلك بعد ارتفاع سهمها بنحو 20% خلال الشهر الحالي.

وبحسب بيانات جمعتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن “تيسلا” اقتربت من ردم الفجوة في قيمتها السوقية 190 مليار دولار، والقيمة السوقية لشركة صناعة السيارات اليابانية “تويوتا” والتي تعتبر أقدم شركة لصناعة السيارات في العالم، بقيمة سوقية 210 مليار دولار.

ونوهت التقارير بأن “تيسلا” قد تتجاوز “تويوتا” في حال ارتفاع سهمها بنحو 11%، واستقرار “تويوتا” عند تقييمها الحالي.

يُشار إلى أن “تيسلا” أصبحت ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم في يناير الماضي، عندما تفوقت على شركة “فلوكس فاجن”، حيث تبلغ قيمتها حاليا أكثر من ضعف المنافس الألماني.

الجدير الإشارة أن “تيسلا”‏ هي شركة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباحا بعد 10 سنوات في الربع الأول عام 2013.

وبحسب خبراء، فإن ما جذب انتباهًا واسعًا لشركة “تيسلا” هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوع سيدان، وعملية مثل السيارة تيسلا موديل إس.

كما تقوم الشركة أيضاً ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنه يسعى للإنتاج الكمي للسيارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط.