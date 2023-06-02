تقارير غير مؤكدة.. غزو مصري محتمل للسودان لمحاربة «حميدتي»

أفاد المجلس الأطلسي بوجود تقارير غير مؤكدة تقول إنّ مصر تفكر في غزو السودان لمحاربة قوات «الدعم السريع».

وقال المجلس في تقرير له، إنّ التقارير تشير إلى تزويد مصر للقوات المسلحة السودانية بالمخابرات العسكرية والدعم التكتيكي، وإلى قصف غير مؤكد لمواقع قوات «الدعم السريع» من قبل مقاتلات مصرية.

وأضح المجلس أنّ هذه التقارير، إذا كانت دقيقة، فإن هذا سيضع مصر في مواجهة حليفها القديم الإمارات العربية المتحدة، كما ستضعها في مواجهة أمير الحرب الليبي خليفة حفتر.

وتابع المجلس أنّ خليفة حفتر هو مؤيد آخر لقوات «الدعم السريع» التي دعمته خلال هجومه الفاشل على طرابلس في عام 2019، وفق تعبيره.

يشار إلى أن خلافا ظهر مؤخرا بين مصر وحليفها حفتر، الذي دعمته في حروبه منذ 2014 إلى 2019؛ حيث يدعم الأخير قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي» بينما تدعم مصر الجيش السوداني بقيادة البرهان.