تقارير: مفاوضات لانتقال راموس ومودريتش لنادٍ أميركي يملكه رجل أعمال مصري

ذكرت تقارير أن نادي سان دييغو الأميركي لكرة القدم دخل في مفاوضاتٍ مع سيرخيو راموس ولوكا مودريتش وناتشو وكيلور نافاس للتعاقد معهم.

وينتهي عقد راموس مع إشبيلية الإسباني عقب نهاية الموسم، وذكرت تقارير متعددة أن النادي الأندلسي لا ينوي تجديد عقد لاعبه المخضرم. والحال نفسه بالنسبة للوكا مودريتش وناتشو لاعبي ريال مدريد، وكذلك الحارس نافاس الذي سيرحل خلال أيام عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقاً لموقع “ذا أتلتيك” فإن المفاوضات بين راموس والنادي الأميركي في مراحل متقدمة. لم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة لكنّ سان دييغو يبذل محاولات “جادة” لحسم الصفقة.

وأفاد برنامج “الشيرينغيتو” الإسباني أن سان دييغو لا يتفاوض فقط مع راموس لكنّه يسعى بقوة لضم مودريتش ونافاس وناتشو لدعم الفريق في ظهوره الأول بالدوري الأميركي.

ما زال موقف مودريتش غامضاً. لم يبادر الريال بتجديد عقد صاحب الـ38 عاماً حتى الآن. ويتوقع أن تنتهي رحلة الكرواتي المخضرم في مدريد خلال أيام، أمّا ناتشو فحسم موقفه، وفقاً للعديد من التقارير، بالرحيل عن “سانتياغو برنابيو” والانتقال إلى أميركا، رغم تلقيه عدة عروض أوروبية.

ملكية مصرية

النادي مملوك لرجل الأعمال المصري الشهير محمد منصور، الذي يملك أيضاً نادي نورشلاند الدنماركي ونادي توت المصري (أحد أندية الدرجة الثانية) بالإضافة إلى أكاديميات “RIGHT TO DREAM”.

وتشارك منصور، الذي يملك الجنسية الإنجليزية أيضاً، في ملكية سان دييغو قبيلة سيكوان “بنسبة رمزية” وكذلك نجم البيسبول الأميركي ماني ماتشاود.

للحصول على رخصة إنشاء النادي والانضمام للدوري الأميركي، تكبد الملاك 500 مليون دولار في أغلى صفقة في تاريخ اللعبة في أميركا، وواحدة من أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم.

ويتوقع أن يستقطب سان دييغو العديد من النجوم البارزين، على غرار تجربة إنتر ميامي الذي ضم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي وآخرين، سعياً للمنافسة على اللقب المحلي.

سيكون سان دييغو النادي رقم 30 في الدوري الأميركي، ورقم 15 في المنطقة الغربية.