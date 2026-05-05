تقترب من المليار.. كم بلغت ثروة «ميسي» عام 2026؟

لم يعد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مرتبطًا فقط بالإنجازات الكروية والألقاب التاريخية، بل أصبح أيضًا رمزًا لإمبراطورية مالية ضخمة جعلته ضمن نخبة أغنى الرياضيين في العالم، بثروة تتزايد بوتيرة لافتة مع كل عام.

وتشير التقديرات إلى أن صافي ثروة ميسي في عام 2024 بلغ نحو 850 مليون دولار، وفق ما نقلته مجلة سبورتس إليستريتد الأمريكية، ليحل في المرتبة الثانية بين لاعبي كرة القدم النشطين، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار.

ويواصل ميسي تعزيز دخله عبر مسيرته في الملاعب، حيث لعب لبرشلونة وباريس سان جيرمان ويواصل حاليًا مع إنتر ميامي، إلى جانب عقود الرعاية والاستثمارات التي تمثل المصدر الأكبر لثروته.

وبحسب بيانات مجلة فوربس، بلغ دخل ميسي في عام 2024 نحو 135 مليون دولار، يشمل راتبه مع إنتر ميامي وعقود الإعلانات والشراكات التجارية، ما جعله خامس أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.

ويعد ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، براتب سنوي يصل إلى 20.4 مليون دولار، متفوقًا بفارق كبير على بقية اللاعبين في البطولة.

وتشكل عقود الرعاية والإعلانات المصدر الأضخم في ثروة ميسي، حيث يستفيد من شراكات طويلة الأمد مع علامات تجارية عالمية كبرى، إضافة إلى اتفاقات استثمارية بارزة، بينها حصة من شراكة أبل تي في مع الدوري الأمريكي تُقدر بنحو 50 مليون دولار سنويًا، ضمن عقد تبلغ قيمته الإجمالية 250 مليون دولار موزعة على عشر سنوات.

كما يرتبط ميسي بعقد مدى الحياة مع شركة أديداس منذ عام 2017، تصل قيمته إلى نحو 25 مليون دولار سنويًا، إلى جانب عقود أخرى مع شركات مثل بيبسي وماستر كارد وهواوي.

وعلى صعيد الاستثمارات، يمتلك ميسي محفظة أعمال متنوعة تشمل سلسلة فنادق فاخرة في إسبانيا وأندورا تضم ستة فنادق، إضافة إلى مشروع مشروب الطاقة “Más+ by Messi” الذي أطلقه عام 2024، ومتجر أزياء يحمل اسمه، وشركة إنتاج إعلامي باسم “روزاريو 525”، فضلًا عن شراكة في سلسلة مطاعم أرجنتينية.

كما يمتلك ميسي استثمارات عقارية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار موزعة بين برشلونة والأرجنتين وميامي وإيبيزا، إلى جانب أصول فاخرة تشمل سيارات نادرة مثل باغاني زوندا تريكولوري وفيراري إف 430 سبايدر، وطائرة خاصة من طراز غولف ستريم V تُقدّر قيمتها بنحو 15 مليون دولار.

وفي الجانب الإنساني، أسس ميسي مؤسسة ليونيل ميسي عام 2007 لدعم التعليم والرعاية الصحية للأطفال، كما يعمل سفيرًا للنوايا الحسنة لدى اليونيسف، في إطار نشاط خيري يمتد خارج حدود كرة القدم.