تقدر بـ«27 كيلو غرام».. إعدام كمية من مادة «الكوكايين» في مصراتة

أعدم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مصراتة، كمية من مادة «الكوكايين» تقدر وزنها بـ «27 كيلو غرام» بعد ضبطها من قبل تحريات القطاع الأوسط للحرس.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز، إن عملية الضبط جاءت بناء على ورود معلومات للدوريات البرية والبحرية حول عمليات تهريب من المنطقة الممتدة من «الدافنية» غربا وحتى «بويرات الحسون» شرقا.

كما أفاد الجهاز بضبط كمية أخرى من نفس المادة يقدر وزنها بـ «53 كيلو غرام» بالتعاون مع اللواء 53 مشاة مستقل في المنطقة نفسها في الـ27 من يونيو الماضي بعد تنفيذ دوريات مشتركة في المنطقة.

وأحال جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مصراتة الضبطيات إلى جهات الاختصاص المتمثلة في النيابة العسكرية الوسطى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.