تقدمٌ جديدٌ في المسار السياسي الليبي.. اتفاقٌ على قانون الانتخابات الرئاسية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة الرابعة من مشاورات “الاجتماع المصغّر”، التي استضافتها اليوم في مكتبها بالعاصمة التونسية تونس، أسفرت عن توافق المشاركين بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، في خطوةٍ جديدةٍ ضمن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاقٍ حول أول محطتين من خارطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة أن النقاشات جرت في أجواءٍ إيجابيةٍ وبنّاءةٍ، حيث جاء التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية استكمالاً للتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجولات السابقة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، إلى جانب استكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحسب البعثة الأممية، فإن المشاورات أنجزت معظم الملفات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي ضمن المحطتين الأوليين من خارطة الطريق، ما يعكس تقدماً ملحوظاً نحو استكمال التفاهمات المطلوبة للمضي في المسار الانتخابي.

واتفق المشاركون على عقد الجولة الخامسة من المشاورات خلال النصف الأول من الشهر المقبل، بهدف استكمال النقاشات والبناء على ما تحقق من تقدمٍ خلال الجولات السابقة.

ويأتي هذا الحراك في إطار المساعي التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وتوفير التوافقات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي ينظر إليها باعتبارها محطةً أساسيةً في جهود إنهاء المراحل الانتقالية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.