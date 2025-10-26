تقدم مفاوضات واشنطن وموسكو.. خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع الأوكراني

تستمر المباحثات بين المبعوث الروسي كيريل ديمترييف ومسؤولين أميركيين في واشنطن لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيدات بأن الأطراف “قريبة جداً” من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وأكد ديمترييف أن روسيا منفتحة على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل حيادها، مشيراً إلى أن اعتراف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطوط المواجهة الحالية يمثل “خطوة كبيرة” نحو الحل.

وفي الوقت نفسه، تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة على موسكو في حال استمرار المماطلة، كما تبحث إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

ورغم التقارب، حذر الحلفاء الأوروبيون من تغيير الحدود بالقوة، فيما لم تُلغَ بعد القمة المرتقبة بين ترمب وبوتين، على الرغم من تأجيل اجتماعات سابقة لأسباب لوجستية وسياسية.