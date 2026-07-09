تقديراً لتضحياتهم.. الداخلية تصدر «قرارات تكريمٍ» لشهداء الأمن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار عدد من القرارات الخاصة بتكريم شهيدَي واجب تقديرًا لما قدماه من تضحيات وبطولات أثناء أداء مهامهما الوطنية في حفظ الأمن وخدمة البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن وزير الداخلية أصدر القرار رقم (693) لسنة 2026 بشأن ترقية شهيد الواجب مساعد ضابط أول حسن محمد المبروك، التابع لمديرية أمن طرابلس، ترقية استثنائية إلى رتبة نائب ضابط.

وأضافت الوزارة أن وزير الداخلية أصدر كذلك القرار رقم (694) لسنة 2026 بمنح الشهيد حسن محمد المبروك وسام الشجاعة، إضافة إلى القرار رقم (697) لسنة 2026 بمنحه وسام شهيد الواجب، تقديرًا لعطائه والتضحيات التي قدمها خلال تأدية واجبه الوطني.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم (695) لسنة 2026 بمنح نوط الشجاعة لشهيد الواجب الرائد عبدالرؤوف التام، التابع لقسم البحث الجنائي صبراتة، إلى جانب منحه وسام شهيد الواجب بموجب القرار رقم (696) لسنة 2026.

كما وجه وزير الداخلية كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الرائد عبدالرؤوف التام ترقية استثنائية، تقديرًا لتضحياته وجهوده خلال أداء مهامه الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية وجه أيضًا بصرف منح مالية لذوي الشهيدين، تكريمًا لذكراهما وتقديرًا لما قدماه في سبيل حماية الأمن وخدمة الوطن.