تقديراً لجهودها .. شباب درنة يكرمون «انتصار شنيب» بدرع العطاء

التقت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، عدداً من أعضاء اتحاد طلبة جامعة درنة، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري الفضيل، وذلك بمقر ديوان المجلس في طبرق.

وناقش اللقاء مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب في مدينة درنة، وتعزيز مشاركتهم في جهود إعادة الإعمار والنهوض بالمجتمع.

وأشادت النائبة شنيب بدور شباب المدينة ومبادراتهم الإيجابية، موجهة شكرها لمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم خليفة حفتر، على ما يبذله من جهود حثيثة لإعادة إعمار درنة.

من جانبه، رحب رئيس ديوان مجلس النواب بالحضور، مؤكداً أهمية دور شباب درنة في مستقبل المدينة، ومثمناً الجهود التي تبذلها النائبة شنيب في دعم قضايا المرأة والشباب وخدمة المدينة.

وفي ختام اللقاء، كرّم اتحاد طلبة جامعة درنة النائبة انتصار شنيب بمنحها “درع العطاء” تقديراً لمواقفها الوطنية وجهودها المتواصلة في خدمة قضايا الوطن والشباب.