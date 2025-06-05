تقديراً لجهودهم.. وزارة الداخلية تصرف منحة مالية لمنتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، وبهدف دعم منتسبيها ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية والدينية، شرعت وزارة الداخلية في تجهيز وصكوك منحة مالية قدرها 1000 دينار ليبي للمنتسبين الذين يعولون ستة أشخاص فأكثر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وباشرت إدارة الشؤون المالية بالوزارة، منذ صباح أمس الأربعاء، العمل على إعداد الصكوك الخاصة بالمستحقين، حيث يواصل أعضاء الإدارة جهودهم حتى ساعات متأخرة من صباح يوم الخميس لضمان سرعة الإنجاز وتحويل المستحقات إلى حسابات المستفيدين في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، تتقدم وزارة الداخلية بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء إدارة الشؤون المالية على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، وسرعة تجهيز وصرف المستحقات، مما يعكس روح المسؤولية العالية داخل الوزارة.

تنفيذاً لتعليمات السيد وزير الداخلية المكلّف، وفي إطار حرص الوزارة على دعم منتسبيها ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٤ يونيو ٢٠٢٥

كلمة وزير الداخلية المكلّف لواء عماد الطرابلسي بشأن صرف منحة بقيمة 1000 دينار لمنتسبي الوزارة ممن يعيلون 6 أفراد فأكثر،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٤ يونيو ٢٠٢٥