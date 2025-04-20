تقديراً لعطائهم المتميز.. «مؤتمر العمل العربي» يكرّم شخصيات ليبية

كرّم مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، “نخبة من رواد العمل العربي، تقديراً لعطائهم المتميز وجهودهم في تطوير أسواق العمل، وتوفير فرص العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة”.

ويأتي هذا التكريم “بتوصية من المؤتمر العام ومجلس إدارة منظمة العمل العربية، وبدعم من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال)، ترسيخاً لثقافة التميز والإبداع في خدمة قضايا العمل العربي المشترك”.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية “تكريم 26 رائداً من مختلف الدول العربية، من بينهم ثلاث شخصيات ليبية كان لها دور بارز في مجالات التدريب والتأهيل والتمكين، وهم: كمال خليفة الهمالي– مدير عام معهد الثقافة العمالية، احميد شحات مهيري– مساعد مدير عام المركز الليبي الكوري، عواطف عبد الله أبودربالة– مدير مكتب شؤون تمكين المرأة بالوزارة”.

وبحسب وزارة العمل، “يعكس هذا التكريم تقديراً عربياً للمساهمات الليبية الفاعلة في دعم العمل المؤسسي، والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية في الدولة”.