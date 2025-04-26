تقديرًا لدورهم بإخماد الحرائق.. بلدية الأصابعة تكرم فرقة الدعم والإسناد

أقامت بلدية الأصابعة، اليوم السبت، حفل تكريم لفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، بمناسبة انتهاء مهامهم في المدينة وعودتهم إلى مقراتهم في طرابلس.

جاء هذا التكريم “تقديرًا لدورهم الفاعل في السيطرة على الحرائق التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية”.

وحضر الحفل “عميد بلدية الأصابعة، المهندس عماد المقطوف، واللواء محمد الفيتوري، مدير فرع الهيئة بمنطقة الجبل الغربي، والعقيد فيصل يخلف، رئيس مركز الدعم والإسناد بهيئة السلامة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة، مثل رئيس قسم السلامة الوطنية لمطار الزنتان ورئيس قسم السلامة الوطنية بالأصابعة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس البلدي ومخاتير المحلات وأعضاء لجنة الأزمة والطوارئ”.

في كلمته، أعرب عميد البلدية “عن شكره العميق لفرقة الدعم والإسناد على جهودهم الجبارة وتفانيهم في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن عملهم ليلاً ونهارًا كان له أثر كبير في السيطرة على النيران وإنقاذ الأرواح والممتلكات. كما أثنى على التعاون المثمر بين فرق السلامة الوطنية في الأصابعة ومطار الزنتان”.

واختُتم الحفل “بتكريم رئيس مركز الدعم والإسناد ومنتسبي المركز، وسط إشادة واسعة من الحضور بدورهم البطولي وتفانيهم في خدمة المواطنين”.