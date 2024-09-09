تقديم خدمات رقمية متطورة لصرف المنح

عُقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، وإدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وخصص الاجتماع، “لمتابعة أعمال الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وكذلك بين مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لسهولة تنفيذ المنحة”.

كما تابع الاجتماع “إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 عاما، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل”.

واتُّفق خلال الاجتماع على “ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين”.