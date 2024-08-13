تقديم مساعدات للأسر المتضررة في الكفرة وإعادة الكهرباء للمدينة

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR وبرنامج الأغذية العالمي WFP مساعدات إيوائية للأسر المتضررة جراء الأمطار على مدينة الكفرة.

وأصدر رئيس الهيئة الليبية للإغاثة، سالم عبد الهادي بوزريده ، “تعليماته بنقل المساعدات الإيوائية إلى مدينة الكفرة بشكل عاجل من أجل تخفيف معاناة العائلات المتضررة”.

وقالت، مدير المكتب الإعلامي بالهيئة لليبية للإغاثة لصحيفة الأنباء الليبية جليلة الدرسي: “إن القيادة العامة قامت بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر النقل جوى بالتعاون مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، لافتًا إلى أنه “تم تسليم هذه المساعدات إلى فرع الهيئة بمدينة الكفرة”.

وأوضحت الدرسي: “أن المساعدات تمثلت في عدد 500 قطعة من كل نوع متمثلة في الأغطية، والمراتب، وطرود عناية شخصية رجال وطرود عناية شخصية نساء و معدات طهى ومصابيح شحن، وغالونات مياه ، واغطية مطرية و500 مشمع وحصيرة”.

وأشارت مدير المكتب إلى أن “المساعدات التموينية نقلت إلى مدينة الكفرة بشكل عاجل، متمثلة في حمص علب وطماطم معجون ومكرونة ودقيق قمح، إضافة إلى 484 من السلات الغذائية التى تم نقلها الى فرع الهيئة بالكفرة”.

هذا وكانت شهدت مدينة الكفرة انقطاعا كاملا للكهرباء بسبب العاصفة المطرية، ووبناءً على توجيهات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ومتابعة وزير الكهرباء، أرسلت فرق عمل طارئة إلى المنطقة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية، وتمكنت تلك الفرق في إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة الرئيسية بالمدينة، واستعادة الكهرباء في أجزاء كبيرة من الأحياء السكنية.

الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي WFP يقدمان مساعدات تموينية للأسر المتضررة من جرار… تم النشر بواسطة ‏الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤