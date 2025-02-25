تقديم الامتحانات النصفية لجميع مراحل التعليم وتحديد المواعيد الدراسية خلال «رمضان»

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف”، تعليماته إلى مراقبي التربية والتعليم في البلديات بتقديم موعد الامتحانات النصفية لسنوات النقل لجميع مراحل التعليم “الأساسي والثانوي والديني”، إلى الثاني من شهر مارس 2025م.

وقال المقريف، إن القرار جاء “حرصًا على عدم تعارض مواعيد الامتحانات النصفية مع أسبوع النشاط المدرسي، وضمان انسيابية الخطة الدراسية”.

كما أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف”، تعليماته إلى مراقبي التربية والتعليم في البلديات بشأن “تحديد المواعيد الدراسية بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة “أساسي، ثانوي، ديني” خلال شهر رمضان المبارك”.

وشدد الوزير على “ضرورة التقيد بالمواعيد، مع تجميد مواد النشاط المدرسي، وإيقاف الدراسة برياض الأطفال خلال شهر رمضان المبارك”.

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