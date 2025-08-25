تقرير أممي: 670 قتيلاً فلسطينياً بالضفة منذ العام الماضي بينهم 129 طفلاً

أفاد تقرير أممي نشر الأحد بأن أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” إلى أن القوات الإسرائيلية أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا، فيما شن المستوطنون 2374 هجوما على الفلسطينيين أسفرت عن مقتل عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، كما تسببت في تشريد 39847 شخصا.

وتوزعت الانتهاكات على عدة أشكال شملت عمليات قتل مباشرة، إصابات بالرصاص الحي، هجمات المستوطنين على الممتلكات، وتشريد واسع للفلسطينيين، في حين سجل التقرير تأثيرات كبيرة على الأطفال الذين يشكلون نسبة معتبرة من الضحايا.

وفي قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 64 مواطنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 30 شخصا كانوا ضمن قوافل المساعدات الإنسانية. وتوزع عدد القتلى على النحو التالي:

شمال القطاع: 39 قتيلا، بينهم 14 من طالبي المساعدات.

وسط القطاع: 6 قتلى، بينهم 5 من طالبي المساعدات.

جنوب القطاع: 19 قتيلا، بينهم 11 من طالبي المساعدات.

كما أعلنت وسائل الإعلام صباح اليوم أن 3 من عناصر تأمين المساعدات قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح في قطاع غزة، في استمرار للعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

ويعكس التقرير الأممي استمرار التصعيد العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تداعيات إنسانية كبيرة تشمل القتل، الإصابات، التشريد، تدمير الممتلكات، وتأثير مباشر على المدنيين، لا سيما الأطفال، مما يرفع من حدة القلق الدولي حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.