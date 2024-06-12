ليبيا في المرتبة السادسة إفريقياً والـ48 عالميا في استهلاك الوقود

حلت ليبيا في المرتبة 48 على الصعيد العالمي من حيث استهلاك الوقود، وفق تصنيف نشره موقع “بيزنس إنسايدر أفريقيا”، يوم الاثنين.

وتنتج ليبيا ما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا من النفط، بينما تستهلك متوسط 262 برميلا يوميا.

وكشف التقرير الإحصائي عن الحجم الضخم لاستهلاك ليبيا للوقود يوميا، على الرغم من ندرة هذه المادة الطاقوية في عديد من محطات البنزين، خصوصا في الجنوب والمناطق الحدودية، وجاءت ليبيا السادسة أفريقيا من حيث استهلاك الوقود.

وتتصدر القائمة الأفريقية، مصر بواقع 802 ألف برميل وقود يوميا، تليها جنوب أفريقيا بمعدل 660 ألف برميل يوميا، ثم الجزائر 428 ألف برميل يوميا ونيجيريا بـ316 ألف برميل يوميا، والمغرب 286 ألف برميل وبعدها ليبيا ثم أنغولا والسودان وتونس وكينيا.

ووفق التقرير، يلعب النفط دورا كبيرا في تشكيل اقتصاد القارة، وتعتبره بعض الدول محركا اقتصاديا رئيسيا وتعتمد عليه دول أخرى كمصدر رئيسي للطاقة.

وأصبحت دول مثل ليبيا ونيجيريا وأنغولا والجزائر لاعبين رئيسيين في صناعة النفط، في وقت تلعب الأموال الناتجة عن صادرات البترول دورا في تطوير اقتصاداتها.

وتصنف ليبيا أيضا، في المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين، لكن واقع الأزمة المتفجرة في الجنوب يخالف ذلك، والتي فسرتها حكومة الوحدة بتفاقم ظاهرة التهريب.

وسبق أن طرحت حكومة الوحدة الوطنية، خطّة لإدخال إصلاحات على سوق الوقود وذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات، قصد الحد من تهريبه غير أن الخطوة قوبلت برفض واسع.

وكان البنك الدولي كشف في أرقام سابقة، عن خسارة ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا، نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.

وبحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، فإن المؤسسة تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى مليوني برميل يوميا بنهاية العام المقبل.