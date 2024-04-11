تقرير إيطالي: 51 ألفا و986 مهاجرا وصلوا من ليبيا عام 2023

كشف تقرير أمني إيطالي، إن البلاد استقبلت 157 ألفا و551 مهاجرا غير شرعي عبر طرق هجرة عدة مارة بالبحر المتوسط، خلال العام الماضي، منهم 51 ألفا و986 مهاجرا قادمين من ليبيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة “آكي”، ارتفع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنحو 50% مقارنة بالعام 2022، وسجلت الذروة القصوى لأعداد الوافدين في العام 2023 في أغسطس مع وصول 25 ألفا و673 مهاجرا.

وحل المسار التونسي للهجرة في المرتبة الأولى بواقع 97 ألفا و667 مهاجرا، ثم المسار الليبي، يليه تركيا بـ7153 مهاجرا، والجزائر 620 مهاجرا، ولبنان 214 مهاجرا، ومهاجر واحد من قبرص.

وأوضح التقرير أن المناطق الأكثر عرضة لاستقبال التدفقات، كانت صقلية مع 132 ألفا و988 مهاجرا، يليها كالابريا بـ13 ألفا و202 مهاجر، بينما كانت إميليا رومانيا الوجهة الأقل إذ لم تستقبل سوى 285 مهاجرا.