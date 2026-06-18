تقرير جديد يكشف مؤشرات «العنف الإلكتروني» ضدّ النساء بالانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات High National Elections Commission عن إصدار التقرير السنوي لعام 2025 لمنصة الرصد الإلكتروني eMonitor+، والذي يتناول إحصائيات وتحليلات حول العنف الرقمي الموجه ضد المرأة في السياق الانتخابي.

وبحسب ما نشرته المفوضية في 14 يونيو، يسلط التقرير الضوء على حجم وأنماط العنف الإلكتروني الذي تتعرض له النساء خلال العمليات الانتخابية، ضمن جهود منصة الرصد الإلكتروني في متابعة البيئة الرقمية المرتبطة بالانتخابات وتوثيق المؤشرات ذات الصلة.

ودعت المفوضية إلى الاطلاع على تفاصيل التقرير والإحصائيات الكاملة عبر الفيديو المرفق، إضافة إلى توفير رابط مباشر يتيح الوصول إلى التقرير السنوي الخاص برصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات.أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات High National Elections Commission عن إصدار التقرير السنوي لعام 2025 لمنصة الرصد الإلكتروني eMonitor+، والذي يتناول إحصائيات وتحليلات حول العنف الرقمي الموجه ضد المرأة في السياق الانتخابي.

وبحسب ما نشرته المفوضية في 14 يونيو، يسلط التقرير الضوء على حجم وأنماط العنف الإلكتروني الذي تتعرض له النساء خلال العمليات الانتخابية، ضمن جهود منصة الرصد الإلكتروني في متابعة البيئة الرقمية المرتبطة بالانتخابات وتوثيق المؤشرات ذات الصلة.

ودعت المفوضية إلى الاطلاع على تفاصيل التقرير والإحصائيات الكاملة عبر الفيديو المرفق، إضافة إلى توفير رابط مباشر يتيح الوصول إلى التقرير السنوي الخاص برصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات.

ويأتي هذا التقرير في إطار توجهات متزايدة نحو مراقبة الفضاء الرقمي خلال الفترات الانتخابية، خصوصاً مع تصاعد النقاشات العالمية حول العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتأثيره على المشاركة السياسية، حيث تعتبر هذه الظاهرة من أبرز التحديات التي تواجه بيئات الانتخابات الحديثة، لما لها من انعكاسات على حرية التعبير والمشاركة العامة.

وللاطلاع على التقرير من هنا.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تطلق إجراءات انتخابية في قطاعي الوقود وصياغة الذهب والفضة

تُعلن إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدء عملية انتخاب النقابة العامة لنقابة أصحاب محطات توزيع الوقود والمنتجات النفطية، وذلك عبر نشر سجل الناخبين الخاص بالنقابة العامة يومي الأحد والإثنين الموافق 21 و22 يونيو 2026.

وأوضحت الإدارة أن نشر سجل الناخبين يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المعنيين للاطلاع عليه وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة التي تمتد ليومين من تاريخ النشر.

وسيتم عرض السجل في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية في طرابلس ومصراتة، إضافة إلى مقر النقابة في المدينتين ذاتهما، إلى جانب نشره عبر الصفحة الرسمية لإدارة انتخاب النقابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، استكمالاً لعملية انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المهن الطبية المساعدة، فتح باب قبول طلبات الترشح وفق نظام القائمة لانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.

وبيّنت الإدارة أن الترشح يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 21 يونيو 2026 ويستمر حتى يوم الخميس 25 يونيو 2026، حيث يتم استقبال الطلبات عبر مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية، وذلك وفق الجدول المعتمد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال المسار الانتخابي للنقابات المهنية، وتنظيم العمل النقابي بما يضمن الشفافية وإتاحة الفرصة أمام مختلف المكونات المهنية للمشاركة في اختيار ممثليها.