تقرير دولي: الانتخابات الليبية التي توصلت إليها 6+6 آخذة في الانهيار السريع

قال تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط الأمريكي، إنّ اتفاق الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات آخذ في الانهيار بسرعة.

وأضاف التقرير أنّه من المرجح أن تشهد البلاد «دبلوماسية مكوكية» لحمل المجلسين على تعديل قوانين 6+6 خلال الفترة القادمة، مشددا على استحالة إجراء الانتخابات في أي وقت قريب.

وأشار المعهد إلى أنّ «اتفاق 6+6 أثار انتقادات من جبهات متعددة، بما في ذلك المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي عدد 4 قضايا متنازع عليها من المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا استمرت الانتخابات».

ولفت التقرير إلى أنّ ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات قد يؤدي إلى عدم قبولهما التعاون مع نتائج الانتخابات في حال فشلهما، كون الاثنين يتمتعان بشبكات محلية واسعة.