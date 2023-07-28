تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة غير النظامية في المتوسط اعترضتها ليبيا

كشف تقرير دولي أنّ نحو 50% من قوارب الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، خلال الربع الثاني من العام الجاري، اعترضها خفر السواحل الليبي.

ولفت التقرير إلى تصدر تونس أعداد المهاجرين المتدفقين من سواحلها، تليها ليبيا، مشيرا إلى استمرار انتعاش الهجرة غير النظامية عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد الطريق البحري الرئيسي لقوارب الموت إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ففي الفترة من مطلع يناير إلى الثاني من يوليو، شهدت إيطاليا ارتفاعا في الوافدين بـ130% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع 64.846 مهاجر مقارنة بـ28251 في العام 2022.

تماشيا مع هذا الاتجاه، لا تزال تونس البلد الرئيسي لقوارب المغادرة «33.860 مهاجر حتى الآن»، تليها ليبيا «27.863»، وتركيا «2521»، والجزائر «279».