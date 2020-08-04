تقرير: روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول أفريقية

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة أفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع 4 دول فقط في أفريقيا قبل هذا التاريخ.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الصحيفة، أنه وفقاً لتلك الاتفاقيات فإن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وبحسب الصحيفة، فإن روسيا تقوم بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي بتدريب قوات تلك البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا لا تقوم بإرسال جنود رسميين إلى البلدان الإفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة “فاغنر”، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

ووفقاً لخبراء ألمان فإن موسكو تهدف عبر قوات الشركات الأمنية الروسية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية في أفريقيا.