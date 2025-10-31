تقرير صادم: شخص يموت كل دقيقة بسبب ارتفاع حرارة الأرض!

كشف تقرير عالمي صادم أُعدته جامعة كوليدج لندن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع حرارة الأرض يؤدي حاليًا إلى وفاة شخص واحد كل دقيقة حول العالم. التقرير المعروف باسم “لانسيت كاونتداون 2025” حول الصحة وتغير المناخ جمع بيانات من أكثر من 70 مؤسسة أكاديمية ووكالة أممية بمشاركة 128 خبيرًا.

أبرز نتائج التقرير

ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة: بلغ متوسط 546 ألف حالة سنويًا بين 2012-2021، بزيادة 23% منذ التسعينيات.

الأشخاص المتأثرون مباشرة: تعرض الشخص العادي خلال الأربع سنوات الماضية لحوالي 19 يومًا سنويًا لحرارة تهدد حياته، منها 16 يومًا بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري.

الخسائر الاقتصادية: فقدت الدول نحو 639 مليار ساعة عمل خلال 2024 بسبب الحرارة، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأقل نموًا.

تأثير الوقود الأحفوري: استمرار استخدام الفحم والنفط يزيد من تلوث الهواء وحرائق الغابات، ما تسبب في وفاة الملايين سنويًا. حرائق الغابات وحدها قتلت 154 ألف شخص خلال عام 2024 بسبب الدخان الناتج عنها.

دعم الوقود الأحفوري مقابل الصحة العامة:

خصصت الحكومات حول العالم حوالي 956 مليار دولار في 2023 لدعم الوقود الأحفوري، مقارنة بـ300 مليار دولار فقط لدعم الطاقة النظيفة.

أكبر 100 شركة وقود أحفوري زادت إنتاجها، مهددة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس بثلاثة أضعاف.

استثمارات البنوك في قطاع الوقود الأحفوري بلغت 611 مليار دولار، متجاوزة دعمها للطاقة الخضراء.

آثار صحية مباشرة

انتشار أمراض مثل حمى الضنك.

فشل الزراعة بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لنحو 123 مليون شخص إضافي في 2023.

ارتفاع حرارة الأرض تسبب بخسارة الملايين لوظائفهم اليومية بسبب صعوبة العمل في مواقع البناء والمزارع.

إيجابيات وحلول ممكنة

تقليل استخدام الفحم أنقذ نحو 400 حياة يوميًا خلال العقد الماضي.

الطاقة المتجددة في تزايد مستمر.

الحلول المقترحة تشمل: التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة. تكييف المدن والأنظمة الغذائية لتتحمل الحرارة المرتفعة. رفع وعي المجتمعات بالاحتباس الحراري ومخاطره على الصحة العامة.



وقالت الدكتورة مارينا رومانيلو من جامعة كوليدج لندن: “هذه النتائج ترسم صورة قاتمة لا يمكن إنكارها. الدمار للأرواح وسبل العيش سيستمر حتى ننهي اعتمادنا على الوقود الأحفوري.”

وأضاف البروفيسور أولي جاي من جامعة سيدني: “الإجهاد الحراري يمكن أن يؤثر على الجميع وقد يكون مميتًا. كل وفاة مرتبطة بالحرارة يمكن منعها إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة.”