تقرير طبي جديد: صحة ترامب «مذهلة»

أكد الدكتور محمد أوز، مدير مراكز خدمات الطب والمساعدات الطبية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُصنَّف بأنها “مذهلة”، وذلك عقب الفحص الطبي الأخير الذي خضع له في وقت سابق، والذي لم يضع حدًا للتكهنات الدائرة حول وضعه الصحي.

وجاءت تصريحات أوز خلال إحاطة صحفية داخل البيت الأبيض، حيث قدّم تعليقًا على التقرير الطبي الأخير للرئيس، مشيرًا إلى أن المؤشرات الطبية تعكس مستوى لافتًا من الحيوية والقدرة على مواصلة العمل.

وقال أوز في تصريحاته إن السجلات الطبية “مذهلة”، موضحًا أن ما وصفه بـ”الطاقة العالية والحدة الذهنية” لدى الرئيس لا يمكن أن تستمر دون بنية جسدية قوية، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك قدرة استثنائية على مواصلة العمل لساعات طويلة وبوتيرة مرتفعة.

ويأتي هذا التقرير في وقت يقترب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عامه الثمانين، إذ من المقرر أن يبلغ هذا العمر في 14 يونيو، ما يجعله أكبر رئيس سناً يتولى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ممتازة”، مع توصية طبية بضرورة خفض الوزن، في إطار متابعة صحية دورية.

وفي سياق متصل، أثارت كثرة الفحوصات الطبية التي خضع لها الرئيس خلال العام الماضي تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مقارنة بفترات سابقة، حيث أوضح أوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرص بشكل شخصي على متابعة تفاصيل حالته الصحية بدقة.

وقال أوز إن الرئيس “شديد الحرص” ويميل إلى التأكد المستمر من سير الأمور الطبية بشكل صحيح، في إشارة إلى اهتمامه المتكرر بالفحوصات والتقارير الطبية.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجدل في الإعلام الأمريكي بشأن بعض المؤشرات الصحية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، من بينها كدمات على اليدين وتورم في الكاحلين، إضافة إلى ملاحظات حول حالته في بعض الاجتماعات العامة.

ورغم ذلك، يؤكد التقرير الطبي الرسمي أن الحالة العامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقرة، مع استمرار المتابعة الطبية الروتينية.