تقرير عبري: مصر تعيد رسم معادلة الأمن في ليبيا وإسرائيل تتابع بقلق

قالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن إسرائيل تتابع بقلق التحركات المصرية المتزايدة في ليبيا، معتبرةً أن القاهرة تعمل على ترسيخ استقرار أمني يخدم مصالحها الاستراتيجية على حدودها الغربية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وذكرت المنصة أن التعاون الاستخباري والأمني بين مصر وليبيا يُعد إستراتيجيًا ومكثفًا، ويرتكز على حماية الحدود المشتركة ومواجهة التنظيمات المتطرفة، مشيرةً إلى أن استقرار ليبيا يمثل بالنسبة إلى القاهرة قضية أمن قومي، نظرًا إلى الحدود البرية الممتدة بين البلدين، والتي يبلغ طولها نحو 1115 كيلومترًا، وما تمثله من تحديات مرتبطة بتهريب الأسلحة والمسلحين.

وأضافت المنصة أن التنسيق الاستخباري بين الجانبين يجري على أعلى المستويات، ويستند إلى تدخل مباشر من جهاز المخابرات العامة المصرية، موضحةً أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد يقود حوارًا أمنيًا وسياسيًا مع مختلف الأطراف والفصائل الليبية.

وبحسب التقرير، أجرى اللواء حسن رشاد زيارات إلى العاصمة الليبية طرابلس، التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب وزير الدفاع عبد السلام الزوبي، بهدف تعزيز التنسيق الاستخباري في مواجهة التهديدات الإقليمية. وأضافت المنصة أن مصر تحافظ، في الوقت نفسه، على علاقات استخبارية وعسكرية وثيقة مع اللواء خليفة حفتر والقوات التابعة له في شرق ليبيا.

وأوضحت المنصة أن التعاون بين القاهرة والجهات الليبية يشمل مكافحة الإرهاب عبر ملاحقة عناصر بارزة وتبادل المعلومات الاستخبارية بصورة فورية بشأن تحركات تنظيمي داعش والقاعدة، اللذين يسعيان، وفق التقرير، إلى استخدام الأراضي الليبية قاعدةً خلفيةً لتنفيذ هجمات داخل مصر.

وأضافت أن التعاون يمتد أيضًا إلى تأمين الحدود المشتركة ومكافحة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، والتصدي لتسلل المهاجرين غير الشرعيين، عبر غرف عمليات مشتركة وآليات مراقبة ميدانية.

ورأت المنصة أن القاهرة تبذل جهودًا استخبارية ودبلوماسية للمساهمة في توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية الليبية ضمن مؤسسة عسكرية وطنية واحدة، انطلاقًا من قناعة بأن وجود مؤسسات أمنية قوية يُعد عاملًا رئيسيًا لمنع الفراغ السياسي.

وأشارت إلى أن السياسة المصرية شهدت تحولًا من دعم طرف ليبي بعينه إلى اعتماد نهج أكثر براغماتية، حيث تؤدي القاهرة، بحسب التقرير، دور الوسيط بين أطراف الشرق والغرب الليبيين، من خلال استضافة اجتماعات أمنية تستهدف تقليص الخلافات وتعزيز الاستقرار على الحدود الغربية.

ويأتي هذا التقرير في سياق متابعة وسائل إعلام إسرائيلية للتحركات الإقليمية في ليبيا، التي تُعد إحدى الساحات المؤثرة في معادلات الأمن الإقليمي، خاصةً بالنسبة إلى الدول المجاورة التي ترتبط معها بحدود مباشرة.

هذا وتشترك مصر مع ليبيا في حدود برية تمتد لنحو 1115 كيلومترًا، وتُعد هذه الحدود من أبرز الملفات الأمنية بالنسبة إلى القاهرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني داخل ليبيا، وما يرتبط به من تحديات تشمل الإرهاب وتهريب الأسلحة والهجرة غير النظامية.