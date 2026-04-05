تقرير عبري: «نعيم قاسم» في مرمى الاغتيال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير حديث بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن حزب الله قادر على إطلاق نحو 200 صاروخ يوميًا لأكثر من خمسة أشهر مقبلة، رغم الضغط العسكري المكثف على لبنان.

وبحسب التقرير، يدير حزب الله ما يشبه “اقتصاد أسلحة” يضمن له الاستمرار في شن هجمات صاروخية ومسيرات بوتيرة مرتفعة داخل إسرائيل، مع التركيز على الحفاظ على مخزون الصواريخ والقذائف بعناية.

وأشار التقرير إلى وجود مئات منصات الإطلاق، معظمها شمال نهر الليطاني، موزعة ضمن المنازل والمناطق السكنية لتعقيد رصدها وتدميرها جويًا.

إلا أن الجيش الإسرائيلي رصد ثغرات في بنية حزب الله، أبرزها التباعد بين القيادة المركزية في بيروت والمجموعات المسلحة جنوب لبنان، بالإضافة إلى تراجع الروح المعنوية للعنصر البشري، مع محاولات متزايدة لتجنب المواجهة المباشرة.

وفي سياق متصل، شددت إسرائيل على رفض الربط بين مسار الحرب في لبنان وإيران، مؤكدة استمرار الحملة العسكرية حتى تصبح المنطقة جنوب الليطاني “منزوعة السلاح تمامًا”، سواء عبر الجيش الإسرائيلي أو الجيش اللبناني، معتبرة أن “الأمن الحقيقي” لشمال إسرائيل لا يتحقق إلا بهذه الصياغة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يعد ضمن “الأهداف المحتملة للاغتيال”، وأن الجيش الإسرائيلي سيستغل أي فرصة للتحرك ضده في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض قيادة الحزب وقدراته العسكرية شمال الحدود.