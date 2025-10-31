تقرير عبري يحذّر: إسرائيل تحت تهديد ثلاثي من إيران وتركيا ومصر

كشف تقرير نشره موقع News1 الإسرائيلي عن تصاعد التهديدات العسكرية الموجهة لإسرائيل من ثلاث جهات رئيسية هي إيران، تركيا، ومصر، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في اختبار 7 أكتوبر 2023، ما أثار موجة نقد واسعة داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي.

وأشار الخبراء الاستراتيجيون المشاركون في التقرير إلى أزمة ثقة داخلية وانهيار إداري في جهاز الدفاع، مطالبين بإصلاحات جذرية في بنية الجيش وثقافة صنع القرار.

التهديدات الثلاثة بحسب التقرير:

إيران: تصعيد مباشر من خلال البرنامج النووي والصاروخي.

توسع النفوذ عبر حزب الله في لبنان، الميليشيات في العراق، الحوثيين في اليمن، والوجود في سوريا.

الهجوم الصاروخي المباشر على إسرائيل في أبريل 2024 اعتُبر تصعيداً غير مسبوق. تركيا: سياسة خارجية عدوانية بقيادة أردوغان، مع تعزيز تحالفات مع قوى معادية لإسرائيل.

نشاط عسكري متزايد في شرق المتوسط.

دعم حركات إسلامية تعتبرها تل أبيب تهديداً لأمنها القومي. مصر: استمرار التوترات الأمنية في سيناء رغم اتفاقية السلام 1979.

مخاوف إسرائيلية من تهريب أسلحة عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة.

التقارب المصري المتزايد مع روسيا والصين يثير تساؤلات حول التوازن الاستراتيجي الإقليمي.

وأكد التقرير أن هجوم 7 أكتوبر 2023 شكّل نقطة تحوّل صادمة، حيث كشف عن:

ثغرات فادحة في جهاز الاستخبارات.

فشل التنسيق بين القيادة العسكرية والسياسية.

انهيار جاهزية الوحدات الميدانية.

ودعا بعض الخبراء الإسرائيليين إلى إصلاحات داخلية عاجلة تشمل إزالة الخوف المؤسسي، تعزيز الحوار الحر داخل الجيش، وبناء شراكة وطنية لمنع الانقسامات السياسية أثناء الأزمات.

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تواجه عاصفة تهديدات متعددة الجبهات، في وقت تشهد فيه مؤسستها الأمنية أزمة ثقة داخلية. ويطرح الخبراء السؤال المحوري: هل الجيش الإسرائيلي جاهز لحرب جديدة.