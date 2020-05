تقرير: كوريا الشمالية تُنهي بناء موقع ضخم سيُتيح استهداف أمريكا نووياً

خلُص مركز دراسات أمريكي بناءً على صور من الأقمار الصناعية، إلى أن كوريا الشمالية على وشك إتمام أعمال بناء موقع ضخم لإطلاق الصواريخ النووية القادرة على بلوغ الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.



وأعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقرير نشره مؤخرا عن قناعته شبه التامة بأن الموقع الجديد الذي يقع في محيط مطار بيونغ يانغ، على بعد نحو 17 كم عن العاصمة، مرتبط بجهود كوريا الشمالية الرامية إلى توسيع برنامجها الباليستي.

وأشار المركز إلى أن الموقع يضم مبنى مرتفعا ضخما يستطيع استيعاب صاروخا بالستيا عابرا للقارات من نوع “هواسونغ-15″، وهو يعد أكبر صاروخ في ترسانة كوريا الشمالية حاليا.

ولفت التقرير إلى أن الموقع الجديد يقع قرب موقع آخر تحت أرضي، بحجم يتيح استعياب كامل الترسانة الصاروخية الكورية الشمالية ومنصات الإطلاق وعربات الإمداد الخاصة بها.

ويضم الموقع، حسب التقرير، شبكة من الطرق ومحطة ضخمة للقطارات قد تستخدم لنقل الصواريخ البالستية والمعدات الخاصة بها.

وأعار التقرير اهتماما خاصا إلى أن الموقع يقع على مقربة من مصانع تنتج قطعا للصواريخ البالستية في منطقة بيونغ يانغ.

وذكر التقرير أن أعمال بناء الموقع انطلقت في منتصف عام 2016 ومن المتوقع أن يكون الموقع جاهزا منتصف العام الجاري أو مطلع العام القادم.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخ “هواسونغ-15” عام 2017، وأعلنت آنذاك أنه قادر على استهداف أي مكان في الولايات المتحدة.

In a joint analysis with @janesINTEL, Joe Bermudez surveys an undisclosed facility near Pyongyang International Airport that is likely related to North Korea's ballistic missile development program (@BeyondCSISKorea/@CSISKoreaChair) Read more here https://t.co/v94ulFfA6b pic.twitter.com/Ozwn3Vc4EW

— CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) May 5, 2020