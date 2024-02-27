تقرير معلومات حول مفاوضات الهدنة في قطاع غزة

تسلمت حركة حماس ورقة مقترحات قدها منسقو المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومن المنتظر أن ترد عليها، فماذا تضمنت الورقة؟

ووفق مصادر رفيعة مطلعة على المفاوضات فإن الورقة تتضمن عدة بنود، وهي كالآتي: .

ــ وقف القتال لمدة 40 يوما ضمنها أيام شهر رمضان المبارك.

ــ وقف الجانبين عملياتهما العسكرية بشكل كامل.

ــ وقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة 8 ساعات في اليوم.

ــ إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون 19 عاما.

ــ إطلاق المحتجزين الإسرائيليين فوق 50 عاما، والمرضى.

ــ مقابل 40 محتجزا إسرائيليا مدرجين في الفئة الإنسانية، سيجري إطلاق سراح ما يقرب من 400 أسير فلسطيني، وفقا لنسبة 10 إلى واحدة.

ــ عودة جميع المدنيين النازحين تدريجيا – باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية ـ إلى شمال قطاع غزة.

بعد بداية المرحلة الأولى، ستعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

ــ الالتزام بإدخال 500 شاحنة تقل مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.

ــ الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف وحدة إيواء متنقلة.

ــ السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة.

ــ السماح بشكل عاجل بإدخال المعدات اللازمة وتوفير شحنات الوقود الضرورية.

ــ دخول الآلات والمعدات الثقيلة لإزالة الركام والمساعدة في الأغراض الإنسانية.

ــ توفير شحنات الوقود اللازمة لهذه الأغراض وبحسب الكميات التي سيتم الاتفاق عليها.

ــ ىتتعهد حماس بألا تستخدم الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل.

ــ لا تنطبق الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى على المرحلة الثانية والتي بدورها ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقة.

فهل يكتب للمفاوضات النجاح ويتوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان؟؟