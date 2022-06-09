تقرير.. «وليامز» تترك منصبها نهاية يونيو.. والبديل سفير ألماني سابق

كشف موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، أنّ المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ستترك منصبها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا نهاية يونيو الجاري.

وأوضح الموقع الفرنسي أنّه سيحل بدلاً من وليامز الدبلوماسي الألماني، كريستيان باك، مشيرا إلى أنّ الدبلوماسي الألماني لديه فُرصًا قوية للحصول على دعم واشنطن بأن يكون بديلا لويليامز في طرابلس.

وذكر الموقع أن كريستيان باك، كان يعمل سفيرًا لدولة ألمانيا لدى ليبيا حتى عام 2018، ويتولى حاليًا منصب مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الألمانية.