 تقرير يكشف عن خسائر بعشرات المليارات ستواجه الاقتصاد العالمي

كشف سوق التأمين “لويدز أوف لندن”، أن “الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات”.

وقالت لويدز في بيان: “مع وجود أكثر من 80 بالمئة من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن”.

وتوقعت “أن تبلغ خسائر أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى في الإمدادات مثل أشباه الموصلات لتصنيع السيارات والإلكترونيات، ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار”.

وقالت لويدز: “إن التأثير الاقتصادي سينجم من التأثير الشديد على البنية التحتية في مناطق الصراع وكذلك احتمالية تعرض خطوط الملاحة للخطر|.