تقلبات أسعار النفط والذهب.. تذبذبات مستمرة ومستقبل مجهول

تشهد أسواق النفط والذهب تذبذبات مستمرة في الأسعار بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، التي أثرت في العرض والطلب، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات النقدية للدول الكبرى، واتي أثرت بشكل مباشر على هذه الأسعار، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، هذه التقلبات جميعها جعلت من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وفرضت تحديات أمام المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، حيث “ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.73% إلى 63.25 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه بنسبة 0.69% إلى 67.01 دولار للبرميل”، بحسب ما أظهرته التداولات.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن “أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة هذا الأسبوع وسط احتمال زيادة مجموعة “أوبك+” لإنتاجها من النفط الخام، ووقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا ما قد يزيد الإمدادات إلى الأسواق، لكن المؤشرات المتضاربة حول الرسوم الجمركية الأمريكية تحد من توقعات الطلب”.

واقترح العديد من أعضاء مجموعة “أوبك+”، “تسريع زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو المقبل”.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب، “مع دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، ما أثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن”.

ووفق التداولات، “انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.41% إلى 3335 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.86% إلى 3320.77 دولار للأونصة”.

وقال استراتيجي السوق في “آي جي” ييب جون رونغ: “قد ينظر إلى التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية على أنه خطوة إيجابية نحو مزيد من خفض التصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.