تقلبات جوية.. أمطار بمناطق الشمال وموجة حرّ جنوباً

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، نشرة جوية حول الوضع السائد والمتوقع بداية من الاثنين 18 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى تباين واضح في الحالة الجوية بين مناطق الشمال والجنوب.

وتشير التوقعات إلى أجواء باردة نسبيًا على أغلب مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 20 و26 درجة مئوية، مع تكاثر السحب من حين لآخر، يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الشمال والوسط.

ومن المتوقع أن تتركز فرص الأمطار يوم الغد على مناطق القريات والحمادة وبعض مناطق الساحل الغربي، إضافة إلى الخليج والساحل الممتد من بنغازي إلى درنة ومناطق الجبل الأخضر.

في المقابل، تسود أجواء حارة على أغلب مناطق الجنوب خلال هذا اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 39 و46 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية أحيانًا في بعض مناطق الجنوب الشرقي والقطرون، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

وتبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي بداية من يوم الغد، على أن يكون الانخفاض أوضح يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

كما تتوقع النشرة الجوية أن تشهد البلاد أجواء معتدلة في كافة المناطق بداية من يوم الأربعاء، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، على أن يستمر هذا الاعتدال حتى مطلع الأسبوع القادم.

وفي النشرة التفصيلية الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز، تمت الإشارة إلى أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماءً مغطاة جزئيًا بالسحب مع فرص لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر، ورياحًا شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة بين 21 و26 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد فتتأثر بتكاثر السحب من حين لآخر مع فرص أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر خاصة يوم الغد، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة بين 22 و28 درجة مع تراجع متوقع يوم الغد.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثر مؤقت على بعض المناطق، خاصة الحمادة والجفرة، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة أحيانًا مسببة لإثارة الأتربة، بينما تكون جنوبية غربية على القطرون وتتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية، ودرجات حرارة بين 39 و45 درجة، ولا تتجاوز 36 في غدامس والحمادة والجفرة، مع تراجع تدريجي بداية من الغد.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ظهور سحب عالية على الواحات، مع رياح نشطة على جالو والجغبوب، وجنوبية غربية نشطة على السرير وتازربو والكفرة تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، ثم تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة بين 39 و47 درجة مئوية مع انخفاض تدريجي.

وتشير النشرة إلى اعتدال عام في درجات الحرارة على كافة مناطق البلاد بداية من يوم الأربعاء، يستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.