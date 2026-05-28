تقلبات جوية.. الأرصاد تتوقّع «سيولاً جارفة» بمناطق الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من اليوم الخميس 28 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أجواء معتدلة تسود أغلب مناطق البلاد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح على مناطق الشمال بين 23 و28 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 30 و34 درجة مئوية.

وبيّن المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لسقوط أمطار من حين لآخر على مناطق جنوب غرب البلاد، خاصة خلال فترات المساء على مناطق غات وما جاورها ومرزق والقطرون والعوينات والبركت وبعض المناطق الحدودية مع الجزائر وغدامس والحمادة، مع احتمال أن تكون الأمطار جيدة أحيانًا على بعض هذه المناطق، خصوصًا غات والمناطق الحدودية مع الجزائر، ما قد يؤدي إلى سيول وجريان الأودية، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

كما أشار المركز إلى احتمال امتداد فرص الأمطار لتشمل بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه خلال يوم الغد، في ظل استمرار تكوّن السحب الرعدية على فترات متقطعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى دون تغيرات كبيرة على أغلب مناطق ليبيا حتى مطلع الأسبوع القادم.

وفي نشرته التفصيلية حول الأحوال الجوية المتوقعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بداية من الخميس 28 مايو 2026، أوضح المركز أن الطقس سيكون معتدلًا على أغلب مناطق البلاد مع استمرار فرص الأمطار المتفرقة على الجنوب الغربي.

وفي مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها من يوم الغد على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، تتخللها زخات متفرقة من المطر، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية مع زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكاثرها أحيانًا، إضافة إلى فرصة لظهور ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على سهل بنغازي، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 23 و27 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف لاحقًا.

أما في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتتكاثر السحب من حين لآخر مع فرص لسقوط أمطار متفرقة تشمل غات وما جاورها والعوينات والبركت ومرزق وأوباري وبعض المناطق الحدودية مع الجزائر وغدامس والحمادة، وقد تكون الأمطار جيدة في بعض المواقع، مصحوبة بخلايا رعدية قد تؤدي إلى جريان وسيول في الأودية، مع التنبيه لأخذ الحيطة والحذر.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية إلى ظهور سحب عالية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ودرجات حرارة تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

وختم المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته بالتأكيد على أن الأجواء ستبقى مستقرة نسبيًا على معظم مناطق ليبيا حتى مطلع الأسبوع القادم، مع تحديث النشرة كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية.