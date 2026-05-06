تقلبات جوية.. الحرارة مرتفعة وغبار واسع الانتشار

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 06 مايو 2026، نشرة جوية تفيد بتأثر مناطق واسعة من البلاد بحالة من التقلبات الجوية، نتيجة منخفض جوي صحراوي يسيطر على مناطق الغرب، مع امتداد تأثيراته إلى أجزاء من الشرق خلال اليومين القادمين.

وأوضح المركز أن مناطق غرب البلاد تشهد أجواء ساخنة خلال اليوم، تترافق مع رياح جنوبية نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار، على أن تمتد هذه الأجواء إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي خلال يوم غد، فيما يُتوقع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، أشار المركز إلى أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب يوم الجمعة على بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة اليوم، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية بدءًا من أقصى الساحل الغربي، مع استمرار إثارة الأتربة والغبار.

وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 30 و38 درجة مئوية، مع تسجيل انخفاض واضح يوم غد خاصة على المناطق الساحلية.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط يوم غد مسببة في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئوية، مع ارتفاع متوقع اعتبارًا من يوم الغد.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية مع ظهور سحب عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على غدامس والمناطق المجاورة، قبل أن تتحول تدريجيًا مساء الغد إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 36 و39 درجة مئوية، مع ارتفاع إضافي متوقع يوم الغد.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتشهد طقسًا مستقرًا بسماء صافية ورياح شمالية شرقية معتدلة، مع درجات حرارة تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن الطقس خلال بداية الأسبوع سيبقى بين الاعتدال والارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الغرب، مع استمرار متابعة التغيرات الجوية وتحديث النشرات بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي مستجدات.