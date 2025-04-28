تقلبات جوية عنيفة تضرب السعودية.. أمطار وسيول ورياح قوية تهدد 8 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرات جوية تشمل ثماني مناطق، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة الشدة، وهبوب رياح نشطة، وتشكل السيول في بعض المناطق. وأشار المركز في بيانه إلى أن هذه التقلبات الجوية قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية تفاصيل التحذيرات حسب المناطق:

منطقة حائل: إنذار برتقالي مع توقعات بتساقط البَرَد، جريان السيول، وصواعق رعدية.

الحدود الشمالية: إنذار برتقالي مع احتمالية هطول البَرَد، جريان السيول، وعواصف رعدية.

منطقة الرياض: إنذار أصفر يشمل محافظات الزلفي، الغاط، والمجمعة، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على الرؤية.

منطقة القصيم: إنذار أصفر يشمل عدة محافظات مع تحذير من صواعق رعدية.

منطقة مكة المكرمة: تحذيرات تشمل محافظات الخرمة، المويه، تربة، رنية، والطائف، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة.

منطقة المدينة المنورة: تحذيرات من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

المنطقة الشرقية: تحذيرات من صواعق رعدية.

منطقة تبوك: توقعات بهبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كم/س، مع تأثيرات على مدى الرؤية.

وتبدأ التنبيهات من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً في معظم المناطق، مع اختلاف التوقيت في بعض المناطق الأخرى.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة توصيات للسكان باتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الدفاع المدني لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن هذه الأحوال الجوية.