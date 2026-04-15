تقلبات جوية واسعة.. أمطار رعدية وانخفاض «درجات الحرارة»

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ابتداءً من الأربعاء 15 ابريل 2026، مشيرًا إلى تأثر أغلب مناطق البلاد بحالة من التقلبات الجوية تستمر خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز، وفق إدارة التنبؤات الجوية، أن درجات الحرارة تشهد تراجعًا ملحوظًا، خاصةً في مناطق الشمال الغربي، على أن يمتد الانخفاض ليشمل كامل أنحاء البلاد اعتبارًا من الخميس.

وتتخلل هذه الأجواء فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل مناطق متفرقة من الشمال والوسط والجنوب الغربي، مع توقعات بهطول جيد على المنطقة الممتدة من سرت إلى الخليج، إضافة إلى مناطق الجفرة، مصحوبة بخلايا رعدية.

وأشار المركز إلى أن فرص الأمطار تكون أفضل خلال ساعات الليل ويوم الخميس، خاصةً على مناطق شمال البلاد، لا سيما الساحلية، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية، مما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وفي تفاصيل الحالة الجوية بحسب المناطق، ذكر المركز أن المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد سماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يصاحبها نشاط رعدي، خصوصًا على سرت، بينما ترتفع فرص الهطول يوم الخميس على أغلب هذه المناطق.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد تكاثرًا للسحب مع توقعات بأمطار جيدة مساء الأربعاء على بعض مناطق الخليج، تمتد الخميس إلى مناطق متفرقة، خاصة جنوب الجبل الأخضر والبطنان، مع رياح شمالية غربية معتدلة، تقابلها رياح جنوبية شرقية نشطة في مناطق أخرى، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب مع فرص لأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية، وسط رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، مسببة إثارة الرمال، خاصة في القطرون والمناطق المجاورة.

بينما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماءً قليلة السحب، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية التي تتحول الخميس إلى شمالية غربية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة التي تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية قبل أن تسجل تراجعًا لاحقًا.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح في مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية، وبين 18 و27 درجة في مناطق الشرق، وبين 23 و29 درجة في الجنوب الغربي، مع تسجيل انخفاض تدريجي بدءًا من الخميس.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، أشار المركز إلى أن حالة الطقس تتجه نحو الاستقرار التدريجي بدايةً من يوم السبت المقبل، بعد انقضاء موجة التقلبات الحالية.

ويأتي هذا التحديث ضمن النشرات الدورية التي يصدرها المركز، والتي يتم تجديدها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية.