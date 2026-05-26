تقلبات جوية واسعة.. تحذيرات من «سيول» بمناطق الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية بيّن فيها أن الأجواء ستبقى معتدلة على معظم مناطق البلاد ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، مع تباين في الظروف الجوية بين الشمال والجنوب.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع احتمالية تشكّل ضباب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر من يوم الغد على مناطق جنوب طرابلس وترهونة ومسلاتة وبني وليد وبعض مناطق الساحل الشرقي.

وأشار إلى تكاثف السحب على مناطق الجبل الأخضر وجبل نفوسة وما جاورهما، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تتخللها أحيانًا زخات رعدية.

وفي مناطق الجنوب، أفاد المركز بأن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير السحب الرعدية الممطرة من حين لآخر، خاصة خلال ساعات المساء على مناطق غات وما جاورها والعوينات والبركت، حيث تكون الأمطار جيدة أحيانًا وقد تتسبب في جريان وسيول بعض الأودية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

كما توقع المركز أن تمتد فرص الأمطار الرعدية بدءًا من مساء يوم الغد لتشمل مناطق الشاطئ وأوباري ومرزق والقطرون وغدامس، مع احتمال أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المواقع.

وفي النشرة التفصيلية لمختلف المناطق، أوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب مساءً واحتمال هطول أمطار رعدية خفيفة، إضافة إلى ظهور ضباب خفيف في بعض الدواخل خلال الليل والصباح الباكر، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 22 و29 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد سحبًا متفرقة تتكاثر أحيانًا خاصة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع فرص لأمطار رعدية خلال يوم الغد وظهور ضباب ليلي على مناطق المرج، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، مع درجات حرارة بين 23 و29 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تبقى الأجواء مائلة للاستقرار النسبي مع تكاثر السحب الرعدية مساءً في بعض المناطق الجنوبية الغربية، محذّرة من احتمال جريان الأودية نتيجة غزارة الأمطار في بعض الفترات.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

وأكد المركز أن الطقس سيبقى خلال الفترة المقبلة مائلًا لظهور السحب الرعدية المتفرقة على الجنوب الغربي خاصة المناطق الممتدة من غات حتى غدامس، داعيًا إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، نظرًا لاحتمال تغير الحالة الجوية خلال 24 ساعة.