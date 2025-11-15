تقلبات جوية وغيوم رعدية بمناطق الشمال والساحل

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يبقى مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين القادمين، مع زيادة طفيفة في درجات الحرارة خلال النهار على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح بين 23 و30 مْ، بينما تكون على مناطق الشمال والجنوب الشرقي بين 20 و25 مْ.

وأشار المركز إلى أن مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 23 و29 مْ، مع توقع زيادة طفيفة يوم الغد.

وأوضح أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ستكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط نسبيًا اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الشرق، وتتحول غدًا إلى جنوبية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 مْ.

وأكد أن الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستشهد سماء صافية ورياح متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة، مع درجات حرارة بين 24 و30 مْ، في حين ستكون الواحات والسرير وتازربو والكفرة قليلة السحب أحيانًا، مع رياح خفيفة ودرجات حرارة بين 23 و25 مْ.

ونوه المركز إلى أن تقلبات جوية متوقعة يوم الأربعاء القادم على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب الرعدية واحتمال سقوط أمطار على المناطق الساحلية الممتدة من رأس جدير إلى طرابلس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة الجوية تُحدّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث.