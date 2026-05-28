تقلبات حادة في أسواق الطاقة والمعادن.. كم بلغت الأسعار؟

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال التداولات الأخيرة، مع تصاعد رهانات الأسواق على إمكانية تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران وعودة حركة الشحن في مضيق هرمز تدريجيًا.

وسجل خام برنت انخفاضًا إلى 95.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 89.60 دولارًا، في ظل تقارير عن مسودة تفاهم محتملة لإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي، قبل أن ينفي البيت الأبيض صحة تلك الأنباء، واصفًا إياها بأنها غير دقيقة.

ورغم النفي، استمرت الضغوط على أسعار النفط مع استمرار تدفق محدود للسفن عبر المضيق، ما خفف جزئيًا من مخاوف انقطاع الإمدادات، دون أن يبدد حالة القلق في الأسواق.

في المقابل، تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين، مع هبوطه بنسبة 1.6% إلى 4383.6 دولارًا للأونصة، متأثرًا بارتفاع الدولار وتغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وجاء الضغط على المعدن النفيس بعد ارتفاع أسعار النفط في جلسات سابقة، ما عزز المخاوف من عودة التضخم ورفع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المتقلبة في مضيق هرمز في زيادة تقلبات الأسواق، بين موجات صعود مدفوعة بالمخاوف من الإمدادات، وموجات هبوط مرتبطة بتوقعات التهدئة.

هذا ويرتبط أداء الذهب والنفط بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا رئيسيًا في تحريك الأسواق.

وفي ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، تبقى الأسواق رهينة الأخبار المتسارعة، بين احتمالات التصعيد العسكري أو التهدئة الدبلوماسية، ما ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والمعادن الثمينة.