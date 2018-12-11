تقنية جديدة للبحث عن الاغاني من أمازون

يذكر أنّ تقنية “أليكسا” تتيح لمستخدم “أمازون ميوزيك” البحث عن الأغاني التي يريدها وتشغيلها بأوامر صوتية فقط.وتسمح الخصائص الجديدة للمستخدم بإبلاغ “أليكسا” بالأغاني التي يحبها أو التي يكرهها، فتتذكرها تقنية “أليكسا” بعد ذلك وتتعامل على أساس هذه المعلومات.وبحسب “تك كرانش” فإن الخصائص الجديدة تسمح بحوار بين المستخدم وأليكسا لتحديد الأغاني المطلوبة بصورة أدق بدل تكليفها بأوامر صوتية فقط.